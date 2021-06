C’è anche l’Ucraina tra le pretendenti ad un posto d’onore del gruppo C di Euro 2020. La nazionale guidata da Shevchenko batte la Macedonia del Nord e raggiunge a quota 3 punti l’Olanda e l’Austria , che si sfideranno stasera alle 21 alla Johan Cruijff Arena. : in caso di pareggio o vittoria contro il Galles, gli azzurri incrocerebbero la seconda classificata. La Macedonia di Pandev ed Elmas, invece, è già eliminata. Diamo i voti ai protagonisti del match di Bucarest.

--- Le pagelle dell'Ucraina ---

Georgiy BUSCHCHAN 6,5 - Nella ripresa si traveste da Superman difendendo una vittoria fondamentale per il cammino degli ucraini. Beffato dalla ribattuta sul rigore di Alioski

Vyacheslav KARAVAEV 6,5 - L'assist di tacco a Yarmolenko è da incorniciare, il fallo da rigore su Pandev evitabile

Ilya ZABARNYI 6 - Si limita ai compiti difensivi

Mykola MATVIENKO 6 - Non brilla in lucidità. Gara senza acuti

Vitaliy MYKOLENKO 5,5 - Nel finale Trajkovski fa il bello e il cattivo tempo dalla sua parte

Ruslan MALINOVSKYI 6 - A tratti devastante: Dimitrievski gli nega la gioia in più di un'occasione. Nel finale la chance per mettere la ciliegina sulla torta, ma l'uomo in più del Gasp fallisce dal dischetto. Un errore che poteva costare caro (dal 91' SOBOL S.V.)

Taras STEPANENKO 6 - Senza infamia e senza lode

Andriy YARMOLENKO 7,5 - L'attaccante del West Ham è di gran lunga l'MVP di Bucarest: un gol e un assist. Il record realizzativo di Sheva in nazionale dista solo 6 lunghezze (dal 70' TSYGANKOV 5,5 - Con il suo ingresso l'Ucraina abbassa il baricentro e soffre)

Mykola SHAPARENKO 5,5 - Perde una quantità industriale di palloni a centrocampo (dal 78' SYDORCHUK S.V.)

Oleksandr ZINCHENKO 6 - Una spina nel fianco per Ristovski anche se ci si aspetta sempre qualcosa in più dal talento del City

Roman YAREMCHUK 7 - Quattro gol nelle ultime 5. Quando è davanti alla porta non sbaglia. Basta e avanza... (dal 70' BESIEDIN 5,5 - Si vede pochissimo)

C.t. Andriy SHEVCHENKO 6 - Primo tempo straripante, ma nella ripresa la sua Ucraina è andata in riserva, anche con l'apporto della panchina. Il risultato è dalla sua, ma con l'Austria servirà ben altro.

L'abbraccio di Shevchenko con Yaremchuk Credit Foto Getty Images

--- Le pagelle della Macedonia del Nord ---

Stole DIMITRIEVSKI 6,5 - Grazie alle sue parate (compreso il rigore nel finale), la Macedonia ci crede fino al 94'. Il migliore dei suoi

Stefan RISTOVSKI 5 - Subisce le scorribande degli ucraini. Malinovskyi e Zinchenko se li sognerà di notte

Krste VELKOSKI 5 - In difficoltà come tutti colleghi di reparto (dall'87' TRICKOVSKI S.V.)

Visar MUSLIU 4,5 - Si perde clamorosamente Yaremchuk nell'azione del raddoppio

Boban NIKOLOV 5 - Incerto in fase difensiva, innocuo in avanti (dal 46' TRAJKOVSKI 6,5 - Dà nuova linfa all'out di destra: da una sua traversa colpita nasce il rigore di Pandev)

Arijan ADEMI 5 - Troppo discontinuo (dall'87' RISTEVSKI S.V.)

Stefan SPIROVSKI 5 - Viene sovrastato dai colossi della mediana ucraina. In affanno (dal 46' CHURLINOV 5 - Con il suo ingresso non cambia la solfa in mezzo al campo)

Ezgjan ALIOSKI 6 - Il giocatore del Leeds è fuori dal gioco nel primo tempo. Nella ripresa si guadagna la sufficienza grazie al tap-in dopo l'errore dal dischetto

Enis BARDHI 5,5 - Si accende troppo tardi (dal 77' AVRAMOVSKI S.V.)

Goran PANDEV 6,5 - Dopo il gol all'esordio, altra prova di esperienza del veterano del Genoa: un cucchiaio al bacio annullato per fuorigioco e un rigore guadagnato. Purtroppo predica nel deserto

Eljif ELMAS 5 - Nel tandem d'attacco è spaesato. Un lontano ricordo del giocatore dinamico ammirato al Maradona quest'anno

C.t. Igor ANGELOVSKI 5,5 - Prova in tutti i modi a ribaltare l'inerzia del match, ma la qualità della sua nazionale ha un limite.

