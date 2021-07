Si è concluso da poco l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Leonardo Spinazzola dopo la rottura del tendine d’Achille durante Italia-Belgio di qualche giorno fa. L’operazione, effettuata in Finlandia ed eseguita dal professor Orava, è tecnicamente riuscita. Ora inizia il lungo periodo di riabilitazione che aspetta il terzino giallorosso. Il calciatore però ha stupito tutti: dopo l’intervento ha colpito per la sua forza d’animo. "Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!!", le sue parole su Instagram.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport, Spinazzola non potrà tornare in campo prima di sei o sette mesi: lo rivedremo, se tutto andrà bene, a febbraio del 2022.

