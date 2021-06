Pare già una vigilia stregata per Mancini e l'Italia: Lorenzo pellegrini, centrocampista della Roma, ha accusato una ricaduta di un problema muscolare alla coscia sinistra durante l'allenamento di ieri sera. Stamattina gli accertamenti medici, con Castrovilli messo già in preallarme per la sostituzione. La Federcalcio ha già chiesto alla Uefa di sostituire il giocatore, e avrà tempo fino a questa mezzanotte (l'esordio arriverà domani contro la Turchia alle 21.00) per procedere con il cambio.

L'infortunio sarebbe occorso nella sessione serale di allenamento: in un esercizio sulle punizioni, Pellegrini ha accusato dolore ed affaticamento alla coscia sinistra. Si tratta di una ricaduta dell'infortunio al flessore sofferto nel derby del 15 maggio, quando uscì dal campo nel secondo tempo. Gaetano Castrovilli si riunirà al gruppo: in questo momento il centrocampista viola ha buonissime probabilità di rientrare nella lista ufficiale dei 26 azzurri.

Un duro colpo sia per l'Italia, che contava su Pellegrini come jolly o pedina di raccordo tra centrocampo e attacco, ma anche per lo stesso giocatore che nelle ultime ore era stato assorbito nei circuiti speculativi di mercato. Il mancato apporto di Pellegrini alla causa azzurra si farà sentire, dato che Mancini dovrà compiere i primi passi del torneo senza Verratti ed ha già rinunciato a Sensi.

Il comunicato

La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il calciatore Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il calciatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.

Gravina: "Rinnovo con Mancini al 2026: c'è lungimiranza"

