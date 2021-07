Tutto pronto per la super sfida di martedì. Siamo alla vigilia della prima delle semifinali degli Europei di calcio 2020: a Wembley in campo Spagna ed Italia, nel match sicuramente più atteso tra quelli del penultimo atto. Il remake della finale della manifestazione continentale del 2012.

Alla vigilia, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato il commissario tecnico iberico Luis Enrique: "L’Italia è una nazione che amo in tutto e per tutto. Amo Roma e dispiace esserci rimasto solo un anno: adoro la gente, il cibo, la pizza, il gelato e ovviamente il calcio. Giocare contro l’Italia è sempre un piacere, ci ritroveremo da avversari anche a novembre nella Nations League".

Euro 2020 Italia-Spagna: probabili formazioni e statistiche 4 ORE FA

Prosegue

"Sono certo che domani non faremo lo sbaglio di non giocare la partita dal primo all’ultimo minuto e di staccare la spina. Giocheremo ogni secondo al massimo, fedeli ai nostri principi di gioco. Di questo ne sono certo".

La sfida tra juventini

"Non ho bisogno di parlare con Morata, ho bisogno di creargli gli spazi giusti: lui conosce benissimo Chiellini, sono compagni di squadra. Non devo dire nulla, lo conosce meglio di me".

Mancini: "Grazie ai ragazzi, dispiaciuti per Spinazzola"

Euro 2020 Spagna-Polonia 1-1, pagelle: i due bomber rispondono alle critiche 19/06/2021 A 21:46