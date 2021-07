La UEFA aprirà un’inchiesta sui disordini pubblici avvenuti a Wembley prima e dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. In queste ore stanno facendo il giro del web le immagini di centinaia e centinaia di tifosi senza biglietto che forzano l’ingresso dello stadio per assistere alla partita. Durante gli scontri tra i supporters della nazionale dei Tre Leoni e la polizia è rimasto coinvolto anche il padre del difensore Harry Maguire che ha subito la frattura di diverse costole dopo essere stato calpestato mentre si dirigeva verso il box riservato alle famiglie.

"È stato spaventoso e non voglio che nessuno provi un’esperienza simile allo stadio. Non è stata una bella esperienza per mio padre, quanto accaduto lo ha scosso. Ma è stato fortunato perché per una volta non aveva mio nipote o i miei figli lì con sé. Quindi sono grato che non sia successo perché sarebbe potuto essere un momento davvero tragico" ha dichiarato il difensore inglese al “The Sun”.

Nonostante l’incidente però il padre di Maguire non voluto chiedere l’intervento medico per assistere alla finale del figlio: "Mio padre è un grande fan. Stava lottando con il suo respiro a causa delle costole, ma è una persona estremamente forte. Papà continuerà a sostenermi e verrà ad ogni partita, ma sarà un po’ più consapevole di quello che sta succedendo in giro. Dovremmo essere tutti più consapevoli e imparare da quanto successo"

Maguire inoltre è rimasto deluso dal comportamento dei tifosi che hanno forzato l’ingresso allo stadio: "Molte persone sono arrivate ai loro posti e hanno trovato i posti occupati. Ciò ha causato gli scontri con chi si era introdotto senza biglietto. Il problema è che speri sia un’esperienza straordinaria e non vuoi che nessuno abbia brutti ricordi della finale. Quanto successo mi ha deluso molto. Le cose avrebbero potuto andare molto peggio, ma dobbiamo assicurarci che non accada di nuovo.”

