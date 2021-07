De Bruyne e Hazard? Come sapete non sono stati in grado di allenarsi oggi (giovedì, ndr), mancheranno altre 24 ore e sono positive per il recupero: è una corsa contro il tempo per prendere una decisione. Se la nostra è pretattica? No, l'approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero contro l'Italia, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza". Nella conferenza stampa della Per Eden è difficile, è un infortunio muscolare - precisa Martinez -. Per De Bruyne è un problema al legamento, è un altro tipo di infortunio. E' una decisione dei medici, non calcistica. La prenderemo solo quando avremo sentito lo staff". ". Nella conferenza stampa della vigilia di Belgio-Italia , match valido per i quarti di finale di Euro 2020 in programma venerdì sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, il commissario tecnico dei Diavoli Rossi Roberto Martinez parla così dei due infortunati di lusso che rischiano di non esserci: "- precisa Martinez -.".

"Si affrontano le due squadre più forti"

"Giocano le due squadre più forti in questo torneo, è un peccato affrontarci già ai quarti di finale. Abbiamo tanto rispetto per l'Italia: è una grande squadra con grandi individualità, c'è tanta abnegazione, sono molto forti, pressano, sono dinamici, difendono come squadra. Se dovessi mettere in risalto una qualità è il modo in cui giocano. E il merito è dell'allenatore".

Euro 2020 Chiellini: "Sono a disposizione, poi decide Mancini" 2 ORE FA

Sul calcio dell'Italia

"Nel calcio moderno le squadre sono flessibili, non posso parlare dell'Italia ma posso dire che ha mantenuto tutti gli aspetti difensivi che aveva e ha aggiunto dinamismo. Difende alta e accetta l'uno contro uno. Abbiamo due percorsi diversi, loro sono imbattuti da 31 gare mentre noi abbiamo avuto delle difficoltà e una strada più lunga, ma abbiamo esperienza".

Sulla partita col Portogallo

"Abbiamo imparato molto. Quando si affrontano i campioni d'Europa e di Nations League e non si subisce gol, significa che ci siamo difesi bene. Però ci sono sempre delle cose che vorremmo migliorare. Noi allenatori non siamo mai contenti: abbiamo passato il turno, ma vorremmo migliorare".

Alla scoperta del Belgio, l'avversaria dell'Italia

Euro 2020 Mancini: "Ho pochi dubbi. De Bruyne-Hazard? Spero ci siano" 3 ORE FA