"Roberto Mancini è un allenatore di grande esperienza: ha trascorso 20 anni allenando nei migliori campionati dei migliori paesi. Quindi è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto con lui", parola di José Mourinho. Il neo allenatore della Roma - a pochi giorni dall'inizio della rassegna europea - ha fatto il punto sulla Nazionale italiana al Sun. "Guarderò con attenzione i miei giocatori della Roma: Spinazzola, Cristante e Pellegrini - ha dichiarato il tecnico giallorosso - Mi concentrerò su di loro guardando l'Italia, ma gli Azzurri hanno un buon mix di giocatori d'esperienza e ragazzi che sanno vincere".

Mancini è più che pronto e sta dimostrando già in fase di qualificazione quanto sia bravo. La squadra è migliorata molto con lui

"Italia da final four"

Euro 2020 EURO ICONS – 1992: Peter Schmeichel e il miracolo danese 3 ORE FA

L'ex tecnico del Tottenham, poi, ha provato a fare un bilancio sul possibile cammino degli azzurri all'Europeo: "Mancini sta dando loro un po' più di qualità offensiva ma non perdono la loro natura e sanno come difendere. È difficile trovare punti deboli. Penso che saranno da final four". Italia - dunque - da semifinale secondo José Mourinho, per cui la favorita alla vittoria finale rimane comunque la Francia: "Quando hai Mbappé dalla tua parte è veramente difficile non vincere".

Mancini: "Giusto continuare insieme, ci sono obiettivi"

Euro 2020 EURO ICONS - 1988: van Basten e la dolce vendetta oranje IERI A 18:36