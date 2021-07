Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, non ci sarà alcun giro d'onore su un bus scoperto per i ragazzi di Mancini. La Nazionale è attesa per le ore 18 a Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio Mario Draghi renderà onore agli azzurri, a Matteo Berrettini (sconfitto nella finale di Wimbledon da Djokovic), ed ad alcuni rappresentanti della nazionale di atletica Under-23.

Troppo pericoloso l'eventuale giro d'onore dei neo-campioni d'Europa per le strade di Roma, con le autorità che hanno preferito evitare la parata per scongiurare, almeno oggi, con le autorità che hanno preferito evitare la parata per scongiurare, almeno oggi, assembramenti eccessivi nei luoghi in cui il pullman sarebbe transitato . Dopo le polemiche di ieri, con alcune celebrità che sui social hanno criticato gli eccessivi festeggiamenti, oggi le autorità hanno fatto un passo indietro.

Pur senza il bagno di folla del Circo Massimo che rese iconici gli eroi del 2006, oggi gli azzurri concluderanno i loro impegni con la Nazionale in quel di Palazzo Chigi, prima di congedarsi definitivamente per le meritate vacanze che i fenomenali ragazzi di mister Mancini si sono ampiamente meritati in quest'ultimo mese.

