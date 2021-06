Epilogo inatteso alla Puskas Arena di Budapest; nel terzo ottavo di finale di Euro 2020, la Repubblica Ceca elimina 2-0 l'Olanda. Oranje padroni del match per tutto il primo tempo. Poi, al 56', de Ligt si fa cacciare per un "mani" da ultimo uomo e la partita cambia inesorabilmente con gli acuti di Holes al 68' e Schick all'81'. La nazionale di Silhavy, ora, incontrerà la Danimarca ai quarti di finale nel match previsto domenica 3 luglio alle 18 a Baku.

Il tabellino

OLANDA-REPUBBLICA CECA 0-2

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, de Ligt, Blind (81' Timber); Dumfries, de Roon (73' Weghorst), Wijnaldum, F. De Jong, van Aanholt (81' Berghuis); Malen (57' Promes), Depay. CT: F. De Boer.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes (85' Kral), Soucek; Masopust (79' Jankto), Sevcik (85' Hlozek), Barak (90'+2 Sadilek); Schick (90'+2 Krmencik). CT: Silhavy.

Arbitro: Sergej Karasaev (Russia).

Gol: 68' Holes (RC), 81' Schick (RC).

Assist: Kalas (RC, 0-1), Holes (RC, 0-2).

Note - Recupero: 2+6. Espulso: 56' de Ligt (O), per gioco scorretto. Ammoniti: Dumfries, Coufal, de Jong.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

2' - SUBITO OLANDA PERICOLOSA! Malen, dalla sinistra, indirizza un ghiotto pallone sul secondo palo per Dumfries, che non ci arriva di pochissimo!

8' - DE LIGT! Colpo di testa sottoporta sugli sviluppi di un calcio piazzato. Vaclik esce a vuoto, ma la difesa ceca riesce ad allontanare la minaccia.

13' - ALTRA USCITA A VUOTO DI VACLIK! Dumfries lo salta in area e prova a concludere a porta vuota, ma viene fermato provvidenzialmente da Kalas!

22' - REPUBBLICA CECA PERICOLOSA! Cross teso dalla destra di Sevcik e colpo di testa in tuffo di capitan Soucek: palla larga di pochissimo!

32' - DIAGONALE BASSO DI MALEN, PARTITO DALLA DESTRA! Celutska fa scudo a Vaclik battuto: l'Olanda torna a farsi pericolosissima.

38' - INCREDIBILE OCCASIONE PER LA REPUBBLICA CECA! Contrattacco di Soucek rifinito da Masopust per Barak il quale, a tu per tu con Stekelenburg, calcia maldestramente alto. Ma il trequartista del Verona era partito in offside.

45'+2 - OLANDA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Pallone illuminante in area di Depay per van Aanholt il quale, in girata da pochi passi, conclude largo!

51' - SARACINESCA VACLIK! Malen driblla tutta la difesa della Repubblica Ceca ma, al momento della conclusione, il portiere avversario gli estirpa il pallone dai piedi!

56' - CARTELLiNO ROSSO A DE LIGT! Dopo un fallo di mano a protezione del pallone su pressione di Schick, de Ligt viene inizialmente ammonito dall'arbitro Karasaev. Poi la VAR giudica l'episodio da rosso per fallo da ultimo uomo. ORANJE IN DIECI!

68' - GOL DELLA REPUBBLICA CECA CON HOLES! Punizione-angolo corto di Barak dalla destra, sponda aerea di Kalas sul secondo palo e colpo di testa vincente del mediano numero 9: 0-1!

81' - GOL DELLA REPUBBLICA CECA CON SCHICK! Distrazione colossale di Wijnaldum, che nella propria trequarti non si accorge del pressing di Holes, abile a portarsi in area il pallone e a servirlo per Patrick Schick, che arriva in corsa e liquida Stekelenburg: 0-2!

Il migliore

Holes. Scatenato. Il mediano dello Slavia Praga stappa il match di testa al 68', per poi borseggiare un distratto Wijnaldum per servire a Schick la palla del raddoppio. Storie di carneadi e momenti di gloria. Peraltro strameritati. E' proprio questa la bellezza del calcio.

Il peggiore

Wijnaldum. Oltre a una gara decisamente senza idee, non si accorge del pressing di Holes sull'azione che porta allo 0-2. Forse ancora svagato dalle questioni di calciomercato, che lo hanno visto trasferirsi a parametro zero dal Liverpool al PSG.

Le pagelle

