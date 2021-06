Alla Johann Cruijff di Amsterdam, ecco i fuochi d'artificio. Olanda batte Ucraina 3-2 in quella che, fino al questo momento, è la partita più bella della prima giornata degli Europei. Una gara dall'andamento pazzo: gli oranje vanno in vantaggio di due reti, si fanno inopinatamente raggiungere dagli avversari e trovano la vittoria a 5 minuti dalla fine. È la partita di Wijnaldum, che festeggia il recente trasferimento al PSG segnando il vantaggio. Ma è soprattutto la partita di Denzel Dumfries , che dopo aver aperto l'azione dell'1-0 devia in maniera decisiva il destro vincente di Weghorst (da capire a chi sarà assegnata in maniera definitiva la rete) e poi, dopo che Yarmolenko e Yaremchuk hanno illuso l'Ucraina rimontando fino al 2-2, realizza di testa il punto del successo. La squadra di de Boer raggiunge l'Austria in vetta al gruppo C; quella di Shevchenko rimane a quota zero assieme alla Macedonia.