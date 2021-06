Calcio

Euro 2020, Paul Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

EURO 2020 - Secondo siparietto della settimana in sala stampa: quando ha visto la bottiglia di birra davanti a lui, il centrocampista francese l'ha spostata per terra in quanto musulmano, ma non si è accorto che era analcolica. Un gesto che ricorda quello di CR7 con la Coca Cola

00:00:19, 2 minuti fa