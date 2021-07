Come spesso succede, c'è chi dalle sconfitte ne esce a testa alta e chi...fa polemica. Questa volta, a chi non è andata giù la sconfitta della Spagna ai calci di rigore contro l'Italia è stato, difensore spagnolo delamareggiato per la sconfitta della sua Nazionale. Al centro della polemica, secondo Piqué, ci sarebbe il format dei calci di rigore e il metodo per definire chi tra le due squadre sia quella incaricata di dare il via alla lotteria. "- dice Piqué sui propri canali social -". Che un campione come lui non abbia ancora imparato ad incassare una sconfitta?