La Slovacchia ribalta i pronostici e batte la Polonia a San Pietroburgo. Ottimo primo tempo di Hamsik e compagni che vanno in vantaggio con una conclusione di Mak sul palo, che finisce sulla schiena di Sczcesny. Nella ripresa cambia tutto dopo 30 secondi: Linetty pareggia i conti e la Polonia ritrova spinta. L'espulsione di Krychoviak a metà secondo tempo blocca le speranze dei polacchi. Nel finale la Slovacchia pesca il jolly con una sontuosa girata di Skriniar su azione da corner. Aspettando Spagna-Svezia di questa sera, Slovacchia in testa al gruppo E.

IL TABELLINO

Polonia - Slovacchia 1-2

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Glik, Breszynski; Rybus (Puchacz 74′), Linetty (Frankowski 74′), Krychowiak, Klich (Moder 85′), Jozwiak; Zielinski (Swiderski 85′), Lewandowski CT: Paulo Sousa

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Hubocan, Skriniar, Satka, Pekarik ;(Koscelnik 79′), Hromada ;(Hrosovsky 79′), Kucka; Mak (Suslov 87′), Hamsik, Haraslin ;(Duris 87′), Duda. CT: Stefan Tarkovic

GOL: Szczesny 18′ (A), Linetty 46′, Skriniar 69′

Arbitro: Ovidiu Hategan

Ammoniti: Hubocan, Krychowiak

Espulsi: Krychowiak

LA CRONACA IN 5 MOMENTI CHIAVE

17 - GOOOOLLL DELLA SLOVACCHIA!!! Super azione di MAK!!! L'ala slovacca fa fuori Bereszynski vicino all'out di sinistra e punta veloce verso la porta. Conclusione secca deviata leggermente da Glik sul palo e palla che finisce sulla schiena di SZCZESNY e poi in rete. Autogol del portiere della Juve.

46 - PAREGGIO IMMEDIATO DELLA POLONIA!!! LINETTY!!! Rybus servito in piena area trova un passaggio all'indietro per Linetty che in mezzo all'area chiude con l'interno sinistro verso la porta battendo Dubravka.

62 - COLPO DI SCENA! ESPULSO KRYCHOWIAK! Secondo giallo per una ginocchiata. Cartellino abbastanza severo.

69 - SKRINIAR!!!! Goooolll della SLOVACCHIA!!! Stoppa benissimo di petto il corner di Hamsik e gira da attaccante puro la palla di collo pieno. Super gol del difensore dell'INTER!!

90 - BEDNAREK!!! OCCASIONE CLAMOROSA! Pallone vagante nel cuore dell'area, il difensore gira a botta sicura ma per pochi centimetri mette largo!

IL MIGLIORE

Milan SKRINIAR: pilastro difensivo, decide la partita da attaccante puro.

IL PEGGIORE

Grzegorz KRYCHOWIAK: il secondo giallo è abbastanza severo, ma uno della sua esperienza (in una partita del genere) non può commettere quell'errore.

