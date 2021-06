Tegola per il Portogallo a due giorni dall'esordio a Euro 2020 contro l'Ungheria a Budapest, in programma martedì 15 giugno. Joao Cancelo è risultato positivo al Covid-19 ed è quindi costretto a dare forfait: al posto dell'esterno del Manchester City, come si legge in un comunicato ufficiale della Federcalcio portoghese, è stato convocato Diogo Dalot, reduce dall'esperienza con l'Under 21 agli Europei, che nella stagione appena terminata ha indossato la maglia del Milan in prestito dal Manchester United.

Tutti negativi gli altri membri del gruppo squadra

Euro 2020 EURO ICONS - 2016: Ronaldo e l'estate che levò ogni dubbio 11/06/2021 A 08:29

Joao Cancelo, come informa il Portogallo, sta bene ed è stato posto in isolamento. Nessun altro membro del gruppo squadra è risultato positivo ai test Covid. La marcia di avvicinamento al match d'esordio contro l'Ungheria non subirà quindi alcun tipo di modifica. Al momento della convocazione, Dalot si trovava in vacanza a Dubai in compagnia della fidanzata e di alcuni amici.

Portogallo a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Europei Under 21 Nmecha gol, la Germania è campione: 1-0 al Portogallo 06/06/2021 A 18:41