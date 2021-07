Pochi dubbi sul fatto che tra alcuni degli opinionisti inglesi la consapevolezza della forza dell’Inghilterra in vista della Finale degli Europei 2021 di calcio contro l’Italia non manchi.

La compagine allenata da Gareth Southgate ha ottenuto un risultato storico, giungendo all’atto conclusivo avendo subìto una sola rete nel suo percorso in questa fase finale della rassegna continentale. Una squadra con tanti giocatori di qualità dal centrocampo in su e con una buona solidità difensiva. In sostanza, una formazione molto equilibrata.

Questi riscontri, pertanto, hanno convinto alcuni degli addetti ai lavori che la sfida contro gli azzurri sorriderà ai padroni di casa, spinti dalla “Bolgia” di Wembley. A essere convinto di ciò è l’ex difensore di Manchester United e della selezione inglese, Rio Ferdinand, che ai microfoni della BBC ha parlato della Finale continentale e della semifinale disputata tra Italia e Spagna.

Ebbene, a detta di Ferdinand, che la Nazionale abbia sconfitto le Furie Rosse poco cambia: "All’Inghilterra non importava chi potesse uscire vincitore perché è superiore". Un’affermazione perentoria quella dell’ex giocatore britannico e vedremo se il rettangolo verde confermerà questa previsione.

