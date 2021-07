Roberto Mancini e Gianluca Vialli, che tabù Wembley, 29 anni dopo la finale di Coppa dei Campioni persa dalla Sampdoria contro Barcellona con il gol di Ronald Koeman nei tempi supplementari. 20 maggio 1992-11 luglio 2021. Lo stesso c.t. della Nazionale non si era tirato indietro quando, dopo la vittoria contro l'Austria agli ottavi, aveva risposto così sotto l'arco dello stadio londinese: Il calcio toglie, il calcio dà. Bisogna solo saper aspettare. Lo sanno bene i "Gemelli del gol",, che grazie al trionfo della Nazionale sull'Inghilterra hanno sfatato il29 anni dopo la finale di Coppa dei Campioni persa dalla Sampdoria contro Barcellona con il gol di Ronald Koeman nei tempi supplementari. 20 maggio 1992-11 luglio 2021. Lo stesso c.t. della Nazionale non si era tirato indietro quando, dopo la vittoria contro l'Austria agli ottavi, aveva risposto così sotto l'arco dello stadio londinese:

"Io e Vialli abbiamo qualcosa di importante da riprenderci qui".

Mancini: "Ho pianto anche per Vialli, stiamo diventando anziani..."

Un gesto spontaneo. Intenso, contagioso. 10 secondi che hanno commosso l'Italia mentre si stava preparando per la grande festa. E così è stato: i due classe '64 ci hanno fatto emozionare fin dall'inizio di Euro 2020, emblematico l'abbraccio fraterno al gol di Chiesa contro l'Austria, replicato nell'apoteosi del rigore parato da Donnarumma a Saka . 10 secondi che hanno commosso l'Italia mentre si stava preparando per la grande festa.

"Mi odierà per queste parole ma non mi importa: lo devono sapere tutti. Noi abbiamo un esempio che ci dimostra ogni giorno come si deve vivere, ci si deve comportare in qualsiasi ambiente o situazione. È Gianluca Vialli. Per noi è speciale" [Alessandro Florenzi]

La stessa scelta di Mancini di indicare Vialli come capo-delegazione della Nazionale è il simbolo dell'infinita riconoscenza che li lega, sentimento che spesso si sottovaluta nel mondo del calcio, e non solo. I due sono amici da una vita, dai tempi della Samp di Boskov. Più che una squadra di calcio, un miracolo. Un gruppo di ragazzi che fece sognare Genova portando l'unico Scudetto in 75 anni di storia e che nella stagione 1991/92, dopo aver eliminato Stella Rossa, Anderlecht e Panathinaikos sfiorò il cielo con un dito in una maledetta notte di primavera. Una punizione negli ultimi minuti si infilò sotto la barriera di Pagliuca e mise la parola fine al sogno europeo. A Londra, tra panchina e campo, c'erano anche Attilio Lombardo e l'ex portiere Giulio Nuciari. Di quella Samp dei miracoli, prima e dopo il favoloso cammino in Coppa, fecero parte anche Fausto Salsano e Chicco Evani. Tutti e quattro, assieme a Vialli, hanno trionfato nello staff di mister Mancini: la famiglia blucerchiata, ora azzurra, si è presa la rivincita sull'erba di Wembley. Battendo la nazionale di Southgate si è messa alle spalle la delusione, le critiche, il dolore, la malattia. Metaforicamente, in quell'abbraccio ci siamo stati tutti noi. Il calcio toglie, il calcio dà. Bisogna solo saper aspettare.

