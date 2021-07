I ragazzi sono stati eccezionali. Abbiamo disputato un ottimo torneo e aver ricevuto i messaggi di regina e primo ministro è stato semplicemente fantastico. Significa che abbiamo rappresentato il popolo inglese nel migliore dei modi. Ora però siamo in finale e quella coppa vogliamo prendercela". Non perde il suo solito aplomb Gareth Southgate nella conferenza di presentazione della finalissima di Euro 2020 contro l'Italia . Il commissario tecnico inglese è molto soddisfatto del cammino della sua selezione ma, come sempre, cerca di non darlo troppo a vedere. Quanto meno nella presenza scenica, non nelle parole, chiaramente d'elogio: "".

"Mai fischiare gli inni avversari"

A Wembley, la cornice di tifosi sarà consona - non tra le polemiche per questa scelta, in ottica pandemia - a partite di tale importanza. Tuttavia, Southgate si rivolge ai sostenitori di casa, dopo le multe ricevute in seguito alle intemperanze occorse nel match (sempre a Wembley) contro la Germania: "Mi rivolgo a loro chiedendo un tifo caloroso ma leale. Fischiare l'inno nazionale avversario: primo perché gli inni si rispettano sempre, secondo perché una simile mossa porterebbe solo a caricare ulteriormente i giocatori italiani".

Il tormentone

"Football is coming home? Non è arroganza, è solo ironia. Per quello che mi riguarda, dopo quel rigore sbagliato nel 1996, non ho ascoltato quella canzone per almeno quindici anni: faceva troppo male".

Elogio a Mancini

Roberto Mancini è un ct esperto e che sa il fatto suo. La striscia di 30 risultati utili e lo splendido gioco mostrato nel loro cammino all'Europeo, dicono praticamente tutto. L'Inghilterra dovrà minimizzare le loro qualità e provare a esaltare le proprie. Sarà una grandissima partita". A proposito dell'Italia , Southgate elogia gli Azzurri: "".

