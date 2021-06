Stecca ancora la Spagna che, nonostante un deciso passo in avanti a livello di prestazione rispetto alla gara con la Svezia , deve accontentarsi dell'1-1 contro la Polonia. Morata apre le danze al 25', Lewandowski pareggia di testa a inizio ripresa, ma poi Gerard Moreno calcia sul palo un calcio di rigore al 59'. Tante occasioni sciupate dagli iberici, ora a quota 2. I polacchi restano in corsa nel gruppo E a 1 punto. Guida il raggruppamento la Svezia a 4 punti, mentre la Slovacchia è seconda a 3. Insomma: giochi completamente aperti.

Spagna, Polonia

Il tabellino

SPAGNA-POLONIA 1-1

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke (68' Sarabia), Rodri, Pedri; Morata (87' Oyarzabal), Gerard Moreno (68' Fabian Ruiz), Dani Olmo (62' Ferran Torres). CT: Luis Enrique.

Polonia (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek (85' Dawidowicz); Jozwiak, Moder (85' Linetty), Klich (55' Kozlowski), Puchacz; Swiderski (68' Frankowski), Zielinski; Lewandowski. CT: Paulo Sousa.

Arbitro: Daniele Orsato (Italia).

Gol: 25’ Morata (S), 54' Lewandowski (P).

Assist: Gerard Moreno (S, 1-0), Jozwiak (P, 1-1).

NOTE – Recupero. 1+5. Ammoniti: Klich, Jozwiak, Pau Torres, Lewandowski, Rodri.

I 12 momenti chiave della partita

6’ - KLICH DA FUORI! Destro potente e di poco alto sopra la traversa per il giocatore del Leeds.

25' - GOL DELLA SPAGNA CON MORATA! Gerard Moreno mette in area piccola un pallone rasoterra, deviato a rete dall'attaccante juventino! Rete inizialmente invalidata per offside: il VAR-check dimostra, invece, la partenza da posizione regolare di Morata. E' 1-0!

Morata dedica il gol a Luis Enrique in Spagna-Polonia, Euro 2020

34' - GERARD MORENO! Sinistro a giro su punizione dal limite e palla che sibila il palo più lontano!

35' - SWIDERSKI! Pessima scelta di valutazione del numero 11 polacco, che da due passi, invece di girare a rete di testa un bel cross di Lewandowski dalla destra, opta per un'inspiegabile spaccata alta: palla sopra la traversa.

43' - INCREDIBILE DOPPIA CHANCE PER LA POLONIA! Sinistro basso, da fuori, di Swiderski e palo pieno a Unai Simon battuto. Il portiere basco, poi, chiude alla grande sulla ribattuta di Lewandowski!

45' - GERARD MORENO! Conclusione in corsa su invito dalla mancina di Jordi Alba: palla sull'esterno della rete e illusione del gol per la Spagna!

54' - GOL DELLA POLONIA CON LEWANDOWSKI! Cross dalla destra di Jozwiak e colpo di testa imperioso, in piena area, da parte dell'attaccante del Bayern Monaco, che con una spintarella di mestiere sovrasta Laporte: 1-1!

Robert Lewandowski

58' - PALO DI GERARD MORENO SU CALCIO DI RIGORE PER LA SPAGNA! Pestone ingenuo di Moder sullo stesso Gerard Moreno in area. Episodio ravvisato da Massimiliano Irrati alla VAR! Dal dischetto, l'attaccante del Villarreal colpisce in pieno il legno.

Gerard Moreno

73' - FERRAN TORRES! Torsione di testa in area, smarcatissimo: palla di poco a lato su gran cross dalla destra di Marcos Llorente!

80' - BATTI E RIBATTI IN AREA POLACCA SULL'ATTACCO DI FERRAN TORRES! Incomprensione tra Bereszynski e Szczesny, che poi si accartoccia sul pallone.

80' - MORATA IN AREA PICCOLA! L'attaccante juventino incespica e si fa scippare da Bereszynski.

81' - MANCINO DI RODRI APPENA DENTRO L'AREA! Szczesny neutralizza centralmente.

Il migliore

Lewandowski. Si carica sulle spalle la sua nazionale - che certo non ha la forza del Bayern Monaco -, fa sportellate, inventa cross utili e, alla prima vera occasione, salta più in alto di tutti e la butta dentro il sacco. Autentico campione.

Il peggiore

Bereszynski. Paulo Sousa lo piazza in marcatura, ma non è proprio il suo ruolo. Morata gli sfugge in continuazione.

Le pagelle

