La Svezia strappa un punto d'oro a Siviglia.. Il match è iniziato come da pronostico: possesso asfissiante degli uomini di Luis Enrique, Svezia tutta chiusa dietro. Nei primi minuti i ragazzi di Andersson non riuscivano a ripartire e spesso andavano in apnea, ma l'imprecisione spagnola sotto porta () ha tenuto in partita gli avversari. I quali, a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo, hanno sfiorato il colpaccio:. Uno spavento che ha insinuato ulteriori dubbi alla Spagna, da quel momento incapace di creare grosse occasioni da gol tranne che nel recupero, con Olsen decisivo su Moreno: la Svezia strappa un punto meritato. In testa al girone E c'è dunque la Slovacchia, vittoriosa contro la Polonia nel pomeriggio