Le due prestazioni sfoggiate contro Turchia e Svizzera ci hanno lasciato pochi dubbi: Leonardo Spinazzola è una delle rivelazioni di questo Europeo. L'esterno della Roma ha macinato kilometri rendendosi una delle principali minacce offensive dell'arsenale a disposizione di Mancini.

A sottolineare lo stato di grazia dell'esterno giallorosso sono anche i numeri. Le rilevazioni sui picchi di velocità raggiunti da ciascun giocatore dell'Europeo hanno piazzato il 28enne ex-Atalanta e Juve in prima posizione. Spinazzola ha toccato una velocità massima di 33,8 km/h, classificandosi a parimerito con Loic Nego dell'Ungheria.

Questa statistica è un attestato del nuovo DNA delI'Italia di Mancini: un'Italia sprintante, atletica, capace di sprigionare un'energia che mancava da decenni. Nella top 10 dei giocatori più veloci rientra anche Giovanni Di Lorenzo, che ha convinto anche i più scettici da quando ha sostituito un acciaccato Florenzi sulla fascia opposta a quella di Spinazzola.

Questa la top 10 dei giocatori più veloci:

NOME NAZIONALE VELOCITA' MAX 1. Leonardo Spinazzola Italia 33.8 km/h 1. Loic Nego Ungheria 33.8 km/h 3. Daniel James Galles 33.5 km/h 4. Andreas Christensen Danimarca 33.3 km/h 5. Raheem Sterling Inghilterra 33.1 km/h 6. Connor Roberts Galles 32.8 km/h 6. Breel Embolo Svizzera 32.8 km/h 8. Giovanni Di Lorenzo Italia 32.6 km/h 9. Martin Hinteregger Austria 32.4 km/h 9. Patrick Schick Repubblica Ceca 32.4 km/h

Mancini potrebbe risparmiare Spinazzola in vista dell'ultimo match del girone contro il Galles. Ma sulle fasce gli azzurri dovranno tenere a bada due calciatori altrettanto rapidi come Daniel James e Connor Roberts, rispettivamente in terza e sesta posizione di questa speciale classifica.

