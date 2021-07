Toni Kroos ha ufficialmente dato l’addio alla nazionale tedesca. Questo il saluto del centrocampista del Real Madrid. "Ho giocato per la Germania 106 volte. Non ci sarà un’altra volta. Avrei tanto desiderato vincere l'Europeo. Avevo preso la decisione di smettere dopo questo torneo già da un po’ di tempo. Mi era stato chiaro che non sarei stato disponibile per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar".

"Principalmente perché voglio concentrarmi sui miei obiettivi con il Real Madrid. Inoltre, d’ora in poi mi concederò delle pause che negli ultimi 11 anni non sono esistite. Come marito e papà, vorrei esserci anche per mia moglie e i miei tre figli. È stato un grande onore per me poter indossare questa maglia per così tanto tempo. L’ho fatto con orgoglio e passione. Grazie a tutti i fan e i sostenitori che mi hanno portato e sostenuto con i loro applausi. E grazie a tutti i critici per la loro motivazione in più. Alla fine vorrei ringraziare molto Jogi Löw. Mi ha reso un giocatore della nazionale e un campione del mondo. Si è fidato di me. Abbiamo scritto una storia di successo per molto tempo. È stato un onore per me farlo bene – e buona fortuna e successo a Hansi Flick. Il tuo Toni".

Euro 2020 Inghilterra-Germania 2-0, pagelle: Sterling illegale 29/06/2021 A 18:02

Klopp: "Sarò il prossimo ct della Germania dopo Low? No"

Euro 2020 Goretzka: "Tornati 82mln di allenatori, nessuno fa più il virologo" 21/06/2021 A 14:10