è stata un’impresa. Siamo stati i più bravi di un mese. Non i più forti: i più bravi. Spumeggianti nella fase a gironi (3-0 a Turchia e Svizzera, 1-0 al Galles), poi tosti, sempre sul pezzo, fra Austria (2-1), Belgio (2-1), Spagna (1-1) e Inghilterra (1-1). Tre supplementari e una doppia dose di rigori. In questi casi si rischia di perdere il senso della misura. Ma dal momento che ne è felice anche lei, la misura, lo perdo. L’Italia torna in cima all’Europa dopo 53 anni , quando a Roma sconfisse la Jugoslavia. Non è stato un miracolo, come quello di cui avrebbe avuto bisogno Matteo Berrettini contro Novak Djokovic . Siamo stati i più bravi di un mese.. Spumeggianti nella fase a gironi (3-0 a Turchia e Svizzera, 1-0 al Galles), poi tosti, sempre sul pezzo, fra Austria (2-1), Belgio (2-1), Spagna (1-1) e Inghilterra (1-1). Tre supplementari e una doppia dose di rigori.

Solo le furiette di Luis Enrique ci hanno messo sotto. E, in alcuni tratti, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku. L’Inghilterra, all’inizio e agli sgoccioli. Troppo poco. Il destino cinico e baro: il k.o. di Leonardo Spinazzola. Il destino cinico e caro: Gigio Donnarumma para due rigori, due come Jordan Pickford, ma . E, in alcuni tratti, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku. L’Inghilterra, all’inizio e agli sgoccioli. Troppo poco. Il destino cinico e baro: il k.o. di Leonardo Spinazzola. Il destino cinico e caro: Gigio Donnarumma para due rigori, due come Jordan Pickford, ma l’hombre del partido diventa proprio lui , non l’acrobata dell’Everton. E’ il palo di Marcus Rashford a indirizzare l’esito, e il portierone a ghermirlo. Non più Jorginho, come in semifinale.

A Wembley, stadio che gronda leggenda, la nazionale era in largo credito con la trama, con lo spirito e con le occasioni, ma sì, per avare che fossero state (e comunque, sempre più dei rivali). Chi scrive, l’aveva collocata tra i quarti e le semifinali. E’ andata al di là di tutto, e di molti. In cima, Roberto Mancini. Non aveva una rosa eccelsa, l’ha difesa, l’ha scremata, l’ha migliorata. Pennello e scalpello: chapeau.

Euro 2020 Mattarella, la tensione ai rigori: "Siamo nelle manone di Donnarumma" UN' ORA FA

Tutti per tutti, tutto per tutti. Difficile scegliere una faccia, una bandiera che non sia il ct. Da allenatore, in gruppo. Come selezionatore, oltre l’arcobaleno. Non più in balia di presidenti e procuratori, ma manager di sé stesso, al centro di un mondo che ha portato a coincidere con l’Europa, e non è poco.

Mancini: "Ho pianto anche per Vialli, stiamo diventando anziani..."

Mai vista, nella sua reggia londinese, un’Inghilterra così catenacciara e un’Italia così spavalda nel palleggiarle in faccia. Di Donnarumma ho scritto. Il coraggio. I continui richiami a «divertirsi per divertire». La leggerezza: in tre anni, dal 14 maggio 2018, il Mancio è stato questo. E occhio: la fortuna non è una colpa. E’. Non sarà certo il titolo della nazionale a trasformare la nazione, ma cosa ci sarebbe venuto in tasca da un’eventuale bocciatura?Di Donnarumma ho scritto. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, il capitano, hanno difeso come, nei libri di Emilio Salgari, attaccavano e arrembavano i pirati . Domenico Berardi e Federico Chiesa si sono alternati in corsia, l’uno cruciale nel girone, l’altro decisivo nelle partite secche. E poi le geometrie di Jorginho, i blitz di Nicolò Barella, i ricami di Marco Verratti. Sì, ci si aspettava di più dai centravanti - Ciro Immobile, Andrea Belotti - ma la squadra ne ha nascosto i limiti, accettandone la generosità e facendone una risorsa.

Dedico l’arbitraggio di Bjorn Kuipers ai leoni da tastiera che avevano parlato di mafia, di manovre al soldo di sua maestà. Idioti. Quando sogni e il risveglio è dolce, significa che non avevi «solo» sognato. Significa che ci credevi. Dall’11 luglio del 1982 all’11 luglio del 2021, dall’urlo di Marco Tardelli all’urlo di tutti. E all’abbraccio fra Mancini e Gianluca Vialli, segno che il passato non passa mai, per fortuna (in questo caso) o per sfortuna; e il presente passerà (forza Gianluca).

Il mercato preme e freme dietro l’angolo, tempo un paio di giorni e torneremo a scannarci su Bonucci e Chiellini, come sempre quando lasciano i fratelli d’Italia per rientrare alla base. Non so se cambierà qualcosa, non so se cambieremo noi. Temo di no. Mi basta che sia cambiato tutto per un mese: nel 2018 mica c’eravamo, al Mondiale. Già dimenticato?

===

Per commentare o fare domande potete inviare una mail a roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare il blog di Roberto Beccantini http://www.beckisback.it.

Bonucci: "It's coming home ci ha gasati". E poi il selfie con Mancini

Euro 2020 61% di possesso in finale: il manifesto dell'Ital-Mancio UN' ORA FA