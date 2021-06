La strada verso Wembley è ancora lunga ma dopo 16 mesi in cui tutto il mondo ha vissuto un autentico incubo chiamato Covid-19, una serata così l’Italia e la Nazionale se la meritavano. Un 3-0 contro la Turchia in un atmosfera da brividi e soprattutto sfoderando una prestazione di squadra veramente travolgente e sfolgorante. Un inizio che non ha lasciato indifferenti nemmeno uno dei veteranissimi come Leonardo Bonucci che nel post gara non ha nascosto la sua soddisfazione, lanciando un messaggio alla concorrenza.

“In questi casi c'è sempre emozione, ma mi immaginavo questo esordio. E' la prima gara di un lungo percorso. Ci deve essere entusiasmo ora, ma serve anche grande umiltà. Dobbiamo essere consapevoli che con quello messo in campo stasera ce la possiamo giocare con tutti. Con la gente attorno è tutto un altro sport, ti aiuta molto col cuore. Ora prendiamo le cose positive e cerchiamo tute le energie per la prossima partita".

Euro 2020 Mancini: "Che spinta dall'Olimpico! L'Italia ha giocato bene" UN' ORA FA

Classifiche e risultati

Spinazzola: "Partita perfetta, abbiamo qualità incredibili"

C'era un'emozione incredibile prima della gara, avevamo i brividi. Poi è stata una partita perfetta, zero gol subiti e abbiamo fatto un grande calcio. Siamo stati pazienti e abbiamo giocato bene. Abbiamo un mix di qualità incredibile, tra forza e tecnica. Vedere Chiellini e Bonucci è importante, ho avuto il piacere con Giorgio di giocare un anno. So come interpreta le partite ed è bello per tutti. Come sto? Spero di stare bene, come tutti. Spero di fare un grande Europeo, spero di giocare queste partite sempre e andare avanti il più possibile. Dove possiamo andare? Eravamo già consapevoli della forza, abbiamo tranquillità, sappiamo quel che dobbiamo fare. Sarà il campo che parlerà, vogliamo fare un ottimo Europeo".

Bandiere tricolori e cori: la gioia dei tifosi per Italia-Turchia

Euro 2020 Turchia-Italia 0-3, le pagelle: Spinazzola è una furia UN' ORA FA