L'attesa è finita. Alle 21 di venerdì 11 giugno lo Stadio Olimpico di Roma si tingerà d'azzurro per accogliere la partita d'esordio della nazionale guidata da Roberto Mancini . La peculiarità della rosa convocata dal Mancio per questa edizione del Campionato Europeo risiede sicuramente nella varietà di scelte a disposizione: tutti i giocatori competeranno ogni giornata per una maglia da titolare. E siccome Mancini avrà più di una scelta difficile da fare, la redazione di Eurosport ha chiesto un aiuto ai lettori. Partendo da un modulo base, il 4-3-3, abbiamo chiesto a voi lettori di indicare tramite sondaggio la formazione azzurra ideale che Mancini dovrebbe schierare contro la Turchia. Tra sondaggi combattutissimi, plebisciti schiaccianti e forfeit improvvisi, le votazioni hanno dato degli esiti alquanto interessanti.

L'11 titolare azzurro scelto dai lettori

In porta non c'è mai stata partita: Gigio Donnarumma ha vinto il ballottaggio contro Alex Meret, accaparrandosi il 92% dei voti. Come terzino destro invece, la scelta diventa alquanto ostica: meglio un Florenzi padrone del ruolo ma acciaccato, oppure un Toloi in forma ma adattato? Anche in questo caso, il sondaggio ci ha dato una risposta inequivocabile: vince Florenzi con l'88% di voti. Come prima pedina centrale, Leonardo Bonucci ha vinto la battaglia con Francesco Acerbi, ma non con quella scioltezza che ci aspettavamo: il difensore bianconero passa con il 66% dei voti. Ancora più combattuto il secondo posto da centrale di difesa: qui ha preso campo una vera e propria battaglia generazionale, col capitano Giorgio Chiellini (57%) a spuntarla sul giovane nerazzurro Alessandro Bastoni (43%). Per proteggere la fascia sinistra, vi abbiamo chiesto di scegliere tra i polmoni di Leonardo Spinazzola e l'esperienza internazionale di Emerson Palmieri. L'esterno giallorosso ha vinto in scioltezza, col 77% dei voti.

Spostandoci a centrocampo, è arrivato il momento di selezionare le mezzali: da una parte, Nicolò Barella ha chiaramente trionfato su Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il ritiro azzurro per infortunio (al suo posto Castrovilli). In cabina di regia la scelta è ricaduta su Jorginho, che è stato preferito a Bryan Cristante dal 97% dei votanti. È il risultato più schiacciante emerso dal sondaggio, a conferma della stagione dorata del centrocampista blues. Per quanto riguarda la seconda mezzala, avete scelto Manuel Locatelli (80%) anziché Matteo Pessina (20%).

Volgendo lo sguardo all'attacco, Federico Chiesa (68%) ha vinto il ballottaggio ideale su Domenico Berardi (32%): in vista della Turchia dunque, il sentimento popolare ha privilegiato l'esplosività della stella bianconera rispetto al cinismo dell'attaccante neroverde. Tuttavia, considerando le probabili formazioni e le scelte nell'ultima amichevole, Mancini la pensa diversamente. Come punta centrale, il ballottaggio ha affiancato due bomber prolifici in Italia, ma che devono ancora affermarsi oltre le mura casalinghe. Giocare all'Olimpico sarà propizio per loro? Ad ogni modo, Ciro Immobile ha trionfato su Andrea Belotti con l'83% dei voti. A chiudere l'11 titolare troviamo il numero 10 Lorenzo Insigne, che si è imposto su Federico Bernardeschi con il 94% dei voti.

