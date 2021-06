Parte venerdì 11 giugno alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma l'avventura dell'Italia di Roberto Mancini a Euro 2020 . Gli azzurri, dopo le convincenti vittorie nelle amichevoli contro San Marino Repubblica Ceca , inizia a fare sul serio: il primo avversario è la Turchia, allenata dal commissario tecnico Senol Gunes. Il match è valido per la prima giornata del Girone A. L'Italia affronta la Turchia per l'11esima volta nella sua storia: il bilancio degli azzurri nei 10 precedenti è di 7 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. La sfida più recente è l'amichevole disputata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo il 15 novembre 2006: finì 1-1 con reti di Di Natale al 39' e Uzulmez al 41'. Le due Nazionali si sono affrontate anche nella fase finale di Euro 2000, curiosamente sempre l'11 giugno: l'Italia vinse 2-1 grazie ai gol di Antonio Conte (al 52' in rovesciata) e di Filippo Inzaghi (al 70' su rigore), intervallati dal momentaneo pari turco firmato da Okan al 62'.