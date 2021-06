. Tu invece, se fossi al suo posto, chi schiereresti nel tuo 11 contro la Turchia? Venerdì 11 giugno, dopo un lunghissimo percorso di avvicinamento alla competizione, l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per la prima sfida dell'Europeo. Il CT di Jesi, dopo aver diramato i suoi 26 convocati , ha le idee chiare anche sugli interpreti del suo 4-3-3

Da Immobile-Belotti a Berardi-Chiesa, numerosi sono i ballottaggi ancora aperti nell'11 azzurro. Quali saranno le tue scelte? Che aspetti, corri a decidere i tuoi 11 titolari per la sfida alla Turchia!

DONNARUMMA-MERET

L'esperienza del numero uno rossonero, al centro però nell'ultimo periodo di numerosi rumors di mercato che ne potrebbero aver minato la serenità, contro la freschezza di Alex Meret, galvanizzato della fiducia del neo-tecnico del Napoli Luciano Spalletti e desideroso di mettersi in mostra sin da subito in azzurro. Chi vuoi a difendere la tua porta?

CHI SARÀ IL TUO PORTIERE? Alex Meret Gianluigi Donnarumma

FLORENZI-TOLOI

Il laterale romano è reduce da una stagione positiva con il PSG ma arriva a questa sfida non al 100% dal punto di vista fisico. A contendergli il posto Toloi, in grande condizione ma non propriamente padrone di un ruolo non totalmente suo, ricoperto solo in qualche match nel finale di stagione dell'Atalanta. Chi preferisci?

CHI VUOI COME TERZINO DESTRO? Alessandro Florenzi Rafael Toloi

ACERBI-BONUCCI

Leonardo Bonucci e Francesco Acerbi: lo juventino è favorito per partire titolare rispetto al laziale Credit Foto Getty Images

Il centrale biancoceleste garantisce maggior solidità ed affidabilità in fase difensiva, mentre Bonucci è sicuramente più bravo ad impostare palla al piede e, qualora si scegliesse come compagno di reparto Chiellini, potrebbe far valere i rodati meccanismi difensivi memorizzati in tutti questi anni alla Juventus. Di chi ti fidi di più?

CHI VUOI COME PRIMO CENTRALE? Francesco Acerbi Leonardo Bonucci

BASTONI-CHIELLINI

Da una parte il capitano e totem difensivo bianconero, sicuramente meno prestante dal punto di vista fisico ma più bravo nelle letture e più esperto; dall'altra tutta la freschezza di Alessandro Bastoni, uno degli uomoni simbolo della cavalcata da Scudetto dell'Inter di Antonio Conte, seppur in una difesa a tre. Chi schiereresti?

CHI VUOI COME SECONDO CENTRALE? Alessandro Bastoni Giorgio Chiellini

EMERSON-SPINAZZOLA

L'esterno giallorosso garantisce maggiore corsa e dinamismo, il laterale del Chelsea più dribbling ed esperienza internazionale. Emerson, che raramente ha sbagliato una partita in azzurro, viene però da una stagione travagliata, con poche presenze. Chi vuoi come esterno di spinta?

CHI VUOI COME TERZINO SINISTRO? Emerson Palmieri Leonardo Spinazzola

BARELLA-PELLEGRINI

Barella Pellegrini Italia Belgio Under 21 Credit Foto Getty Images

Scelta complicatissima, perchè con Barella ci si garantisce l'ineusaribile corsa e la grande qualità di quello che è stato premiato come miglior centrocampista della nostra Serie A, mentre con Pellegrini si può contare sull'incredibile capacità del trequartista di rendersi pericoloso tra le linee e nelle battute dei calci piazzati. Chi vuoi nel tuoi 11?

CHI VUOI COME PRIMA MEZZALA? Nicolò Barella Lorenzo Pellegrini

CRISTANTE-JORGINHO

Il mediano della Roma può garantire maggior copertura difensiva ma il fresco campione d'Europa, in una condizione fisica e mentale esagerata, è sicuramente superiore nel far girare la squadra e garantisce una presenza pressochè infallibile in caso di penalty a favore. Per chi opterai?

CHI VUOI COME REGISTA? Bryan Cristante Jorginho

LOCATELLI-PESSINA

Dopo il forfait di Verratti, la mezzala neroverde, cresciuta in maniera esponenziale con De Zerbi nell'ultima stagione a Sassuolo e già più di una volta titolare in Nazionale, si giocherà una maglia con Pessina, rivelazione dell'Atalanta di Gasperini, seppur con un lieve calo fisico negli ultimi mesi. Chi preferisci?

CHI VUOI COME SECONDA MEZZALA? Manuel Locatelli Matteo Pessina

BERARDI-CHIESA

Da una parte l'esperienza del calabrese, galvanizzato dalla migliore stagione della sua carriera e perfettamente inserito nei meccanismi offensivi dell'Italia di Mancini; dall'altra la freschezza e lo strapotere fisico di Federico Chiesa, in grado di spaccare in due le partite con le sue proverbiali accelerazioni. Chi vuoi come ala destra?

CHI VUOI COME ALA DESTRA? Domenico Berardi Federico Chiesa

Domenico Berardi Credit Foto Getty Images

BELOTTI-IMMOBILE

Il dubbio amletico della nostra Nazionale. Il Gallo ha guidato il suo Torino alla salvezza all'ultima giornata, seppur segnando solo 2 reti nelle ultime 12 giornate. Immobile ha invece tirato un po' il fiato nell'ultimo periodo, ma garantisce maggior esperienza internazionale e maggior qualità nell'attacco alla profondità. Chi guiderà il tuo il tuo reparto offensivo?

CHI VUOI COME PUNTA CENTRALE? Andrea Belotti Ciro Immobile

Ciro Immobile - Andrea Belotti - 2017 Credit Foto LaPresse

BERNARDESCHI-INSIGNE

Il bianconero è stato il giocatore più contestato dei 26 convocati di Mancini e vorrà scrollarsi di dosso quanto prima tutte le critiche piovute su di lui con una prestazione di livello, come quella messa in mostra contro San Marino. A contendergli una maglia un Insigne reduce da un'annata monstre da 19 gol con il suo Napoli, nettamente migliorato anche dal punto di vista mentale. Con chi concluderai il tuo 11?

CHI VUOI COME ALA SINISTRA? Federico Berardeschi Lorenzo Insigne

