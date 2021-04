ricevuto la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC. Le autorità - si legge - hanno garantito che almeno il 25% della capienza dello stadio sarà aperta al pubblico. Di conseguenza, la UEFA considera Roma totalmente confermata come sede del torneo". Adesso è ufficiale: lo stadio Olimpico di Roma sarà aperto ai tifosi in occasione della fase finale di Euro 2020 in programma dall'11 giugno all'11 luglio prossimi. Lo ha reso noto in una breve nota la UEFA che ha precisato di avere "- si legge -".

L'Olimpico ospiterà 4 partite di Euro 2020

All'Olimpico di Roma si disputeranno le 3 partite dell'Italia della fase a gironi (Turchia-Italia, Italia-Svizzera e Italia-Galles) e un quarto di finale. "I tifosi in possesso di biglietti per le partite di Roma - sottolinea la UEFA nel comunicato - dovranno tenere in considerazione che non ci saranno esenzioni sulle restrizioni per i viaggi che saranno in vigore in quel periodo per le persone che arrivano in Italia dall'estero".

