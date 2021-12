Italia-Inghilterra, nella mente dei tifosi azzurri, evoca un ricordo dolcissimo. È stata una serata di festa per tutti, ma avrebbe potuto prendere una piega diametralmente opposta. A Wembley, infatti, il calcio ha seriamente rischiato di passare in secondo piano a causa di quanto accaduto nel pre-partita. A distanza di mesi, un rapporto indipendente pubblicato sugli incidenti all'esterno e all'interno dell'impianto londinese evidenzia quanto sia stato concreto il rischio di una vera e propria tragedia.

Oltre alle scene di giubilo dell'Italia campione d'Europa, e a quelle di disperazione degli inglesi, impossibile dimenticare i tafferugli causati da centinaia di sostenitori della nazionale dei 3 leoni che dribblando i controlli e le restrizioni anti-Covid fecero irruzione in quel di Wembley. Nel rapporto si legge che circa 2000 persone sono entrate senza biglietto, molte delle quali sotto l'effetto di alcol e droga. Sono stati loro a "mettere incautamente in pericolo vite umane", con il rischio di provocare una vera e propria strage ("avrebbero potuto provocare lesioni o addirittura la morte").

Per fortuna questo non si è verificato, anche grazie all'atteggiamento remissivo di chi era regolarmente in possesso dei biglietti, nonostante l'assenza di agenti di sicurezza "esperti". Per questo la camera dei Lord del Regno Unito suggerisce di utilizzare in futuro categorie speciali di agenti, oltre al rafforzamento dei controlli con l'inasprimento delle sanzioni per chiunque sia coinvolto in incidenti legati al calcio e ulteriori sforzi per sradicare il teppismo e anche il razzismo nello sport.

