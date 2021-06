Con il cuore, con il pubblico e anche con una discreta qualità, l'Ungheria strappa un punto alla Francia. Chi l'avrebbe mai detto. Nel girone di fuoco con Germania e Portogallo, i campioni del mondo inciampano nel match sulla carta più agevole. Anzi: il gol di Griezmann evita a Deschamps una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso. Partita intensissima da parte della formazione di Marco Rossi, che scende in campo aggressiva e chiude gli spazi a una Francia sprecona nel primo tempo. Fiola, prima dell'intervallo, fa sognare l'Ungheria: nella ripresa Dembélé colpisce il palo, Griezmann pareggia ma non basta alla Francia per la rimonta. I campioni del mondo sono umani: segnale a Germania e Portogallo, ma anche a tutte le altre.

Il tabellino

UNGHERIA-FRANCIA 1-1 (primo tempo 1-0)

Euro 2020 Van Basten attacca de Ligt: "Alla Juve non ha imparato molto" IERI A 11:45

UNGHERIA (3-5-2): Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Nego, Kleinheisler (84' Lovrensics), Nagy, Schäfer (75' Cseri), Fiola; Ad. Szalai (26' Nikolics), Sallai. All: Rossi

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Pogba (76' Tolisso), Rabiot (57' Dembélé - 87' Lemar); Griezmann, Benzema (76' Giroud), Mbappé. All: Deschamps

Gol: 45' Fiola (U), 66' Griezmann (F)

Ammoniti: Pavard (F), Botka (U)

Ungheria Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

17' MBAPPE' VICINO AL GOL - Digne crossa dalla sinistra, stacco dell'attaccante del Psg: largo di pochissimo.

31' BENZEMA A UN PASSO DAL GOL - Conclusione sul fondo dal dischetto, grande chance.

45' + 2 GOL DI FIOLA - Percussione del giocatore ungherese, che si presenta davanti a Lloris e non sbaglia.

59' PALO DI DEMBELE - Contropiede della Francia, destro del nuovo entrato: palo pieno.

66' GOL DI GRIEZMANN - Dormita dell'Ungheria, che si riversa in avanti su una punizione: Lloris lancia lungo, Mbappé difende palla e mette in mezzo. L'attaccante del Barcellona non sbaglia.

69' MBAPPE' AL VOLO - Punizione di Griezmann per il taglio del compagno, che colpisce al volo in allungo: sul fondo.

82' GULACSI SU MBAPPE' - Botta dell'attaccante francese con il sinistro, da ottima posizione: ottimo intervento del portiere.

Il momento social

Il migliore

Attila FIOLA - E' l'eroe di giornata: il suo gol fa sognare il popolo ungherese, ma nella sua prestazione c'è anche tantissima intensità e una corsa continua.

Il peggiore

Karim BENZEMA – Nel primo tempo ha una grande occasione per sbloccare il match, ma fallisce malamente. Per il resto si vede poco: ha bisogno come il pande del gol.

Come si ferma Mbappé? Le sue magie nella Coppa di Francia 2020-21

Euro 2020 Busquets è negativo, torna a disposizione della Spagna IERI A 11:28