Ungheria-Portogallo, match valido per la prima giornata del gruppo F di Euro2020, è terminato sul punteggio di 0-3 per i lusitani . Gara arbitrata dal turco Cuneyt Çakir. A segno Raphael Guerreiro, grazie anche a una deviazione decisiva di Orban, e Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di diventare il miglior marcatore di sempre della storia degli Europei . Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match.

Le pagelle dell'Ungheria

Peter GULACSI 6,5 - Se la cava alla grande, chiudendo la porta a doppia mandata e compiendo un miracolo su Bruno Fernandes. Ma nel finale viene bucato per tre volte.

Euro 2020 Portogallo trascinato da Ronaldo: 3-0 all'Ungheria 3 ORE FA

Endre BOTKA 6 - Fa il suo, non demeritando. Assiste impotente all'imbarcata degli ultimi 10 minuti.

Willi ORBAN 5,5 - Prestazione di livello fino al minuto 84, con tanto di salvataggio provvidenziale su Bernardo Silva nel primo tempo, poi crolla nel finale: autorete sfortunatissima e rigore provocato.

Attila SZALAI 6 - Esce a testa alta anche lui nonostante la sconfitta, in realtà meno netta di quanto suggerisca il risultato.

Gergo LOVRENCSICS 5,5 - Meglio quando deve dare una mano in difesa che nelle ripartenze, in cui fa risaltare una qualità tecnica non eccezionale.

Laszlo KLEINHEISLER 6 - Compensa una tecnica non esattamente di prim'ordine con tanto, tantissimo lavoro in mezzo al campo. Esce stremato (dal 78' David SIGER s.v.)

Adam NAGY 6,5 - Non si vede molto, ma si sente. Preziosissimo con più di un recupero di palloni (dal 90' Roland VARGA s.v.)

Andras SCHAFER 6,5 - Corre a perdifiato, riparte palla al piede, chiude tutto quel che può chiudere. Assolutamente ammirevole (dal 66' Loic NEGO 6 - Pericoloso in contropiede. Lancia Schön, che segna ma in fuorigioco)

Attila FIOLA 6 - Poco ficcante in fase di ripartenza, meglio in quella difensiva nonostante debba vedersela con la coppia Semedo-Bernardo Silva (dal 90' Kevin VARGA s.v.)

Roland SALLAI 6 - Nella prima parte della gara non si vede mai. Poi inizia a sciogliersi, guidando le ripartenze ungheresi con la propria velocità (dal 77' Szabolcs SCHÖN 6 - L'urlo di gioia gli si strozza in gola quasi subito: avrebbe vissuto una serata memorabile)

Adam SZALAI 6 - Alto, legnoso e impacciato, ma commovente nel proprio aiuto per la squadra. Prende fiducia col passare dei minuti, andando anche al tiro.

Ct. Marco ROSSI 6 - Sogna concretamente e sfiora l'impresa contro un avversario decisamente più attrezzato. La sua Ungheria non ha i piedi buoni, ma un cuore grande così.

Cristiano Ronaldo esulta in Ungheria-Portogallo Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Portogallo

Rui PATRICIO 5,5 - Deve fronteggiare appena un paio di tiretti ungheresi da fuori area. Rischia però la frittata su Schön, venendo salvato dalla bandierina alzata del guardalinee.

Nelson SEMEDO 6,5 - In coppia con Bernardo Silva incendia la fascia destra del Portogallo. Più volte si propone come uomo in più.

PEPE 6 - Primo tempo ottimo, ripresa in cui rischia di perdere la testa con le giocate di Sallai.

Ruben DIAS 6 - Mette un po' troppa foga e irruenza nei propri interventi difensivi, anche a palla lontana. Tanto che è proprio lui il primo ammonito della gara.

Raphael GUERREIRO 6,5 - Spinge meno di quanto potrebbe e dovrebbe, ma nel finale è proprio lui, con l'ausilio di Orban, a trovare un gol dall'importanza capitale.

William CARVALHO 6 - Lento e meno aggressivo rispetto ai suoi avversari, ma compensa con un palleggio evidentemente superiore (dall'81' Renato SANCHES s.v.)

Danilo PEREIRA 6 - Gioca molto di fisico, risaltando specialmente nella prima parte della gara.

Bernardo SILVA 6,5 - Uno dei più intraprendenti nel Portogallo. Rientrando sul sinistro crea spessissimo situazioni di pericolo. Un po' a sorpresa, Fernando Santos lo toglie a 20 minuti dalla fine (dal 71' Rafa SILVA 7 - Incendia il finale, guadagnandosi un rigore e fornendo a Cristiano Ronaldo la palla del tris)

Bruno FERNANDES 6 - Entra in partita tardi, mettendosi in luce soprattutto su calcio piazzato. Un gran destro da fuori deviato da Gulacsi è il suo highlight (dall'89' João MOUTINHO s.v.)

Diogo JOTA 6 - Tra i più pericolosi nel Portogallo, con un paio di conclusioni sventate da Gulacsi. Anche lui, come i compagni, perde lucidità col passare dei minuti (dall'81' André SILVA s.v.)

Cristiano RONALDO 7 - Controllato a vista per quasi tutta la gara, combina poco e si divora un gol clamoroso. Poi firma una doppietta da record.

Ct. Fernando SANTOS 6 - Per andare avanti agli Europei serve qualcosa di più. Ringrazia la sorte e Cristiano Ronaldo dopo 84 minuti divenuti sempre più complicati.

Ronaldo: "Qualunque cosa accada sarà per il meglio"

Euro 2020 Ronaldo da record: è il miglior marcatore nella storia degli Europei UN' ORA FA