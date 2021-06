Col brivido e sudando più di quanto previsto, il Portogallo si mette in tasca 3 punti preziosissimi. I 60mila e passa della Puskas Arena di Budapest e l'entusiasmo dell'Ungheria mettono in seria difficoltà i lusitani, che riescono però a imporsi grazie a tre gol nel finale. Un 3-0 che vale parecchio, specialmente in vista degli altri due impegni del girone, contro Germania e Francia. Lo determinano le reti di Raphael Guerreiro, con la decisiva collaborazione di Orban, e la doppietta di Cristiano Ronaldo, prima su calcio di rigore e poi su azione, da oggi miglior marcatore della storia degli Europei davanti a Michel Platini . Un risultato troppo pesante per un'Ungheria che pensa quasi solo a difendersi, ma lo fa in maniera a tratti commovente e sullo 0-0 si vede annullare un gol per fuorigioco di Schön. Il Portogallo, invece, tira un sospiro di sollievo: doveva vincere a tutti i costi e l'ha fatto.

Il tabellino

Ungheria-Portogallo 0-3 (primo tempo 0-0)

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer (66' Nego), Fiola (90' Varga); Sallai, Ad. Szalai. Ct. Rossi

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William Carvalho (81' Renato Sanches), Danilo; Bernardo Silva (71' Rafa Silva), Bruno Fernandes (89' Moutinho), Diogo Jota (81' André Silva); Cristiano Ronaldo. Ct. Fernando Santos

Arbitro: Cuneyt Çakir (Turchia)

Gol: 84' Raphael Guerreiro, 87' rig. Cristiano Ronaldo, 92' Cristiano Ronaldo

Ammoniti: Ruben Dias, Nego, Orban

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

5' – Botta mancina da fuori area di Diogo Jota, ma Gulacsi si oppone con i pugni. Primo guizzo del Portogallo.

40' – Diogo Jota si gira in area e calcia col sinistro, trovando un altro riflesso da parte di Gulacsi.

43' – Bruno Fernandes centra per Cristiano Ronaldo, che da due passi spara però alle stelle di controbalzo. Errore clamoroso.

47' – Gulacsi si distende e respinge un colpo di testa di Pepe sugli sviluppi di un angolo di Bruno Fernandes. Altra palla gol per il Portogallo.

57' – Sallai ha la palla buona sul sinistro al limite dell'area, ma Rui Patricio controlla in due tempi la sua botta.

68' – Gran destro dai 20 metri di Bruno Fernandes e gran volo di Gulacsi, che devia provvidenzialmente in angolo.

80' – Schön parte in posizione sospetta, rientra sul sinistro in area e calcia in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

84' – GOL DEL PORTOGALLO. Raphael Guerreiro calcia da dentro l'area, la palla viene deviata imparabilmente da Orban e Gulacsi non può far nulla. 0-1.

87' – GOL DEL PORTOGALLO. Calcio di rigore concesso ai lusitani per un fallo in area di Orban su Renato Sanches: dal dischetto Cristiano Ronaldo non sbaglia.

92' – GOL DEL PORTOGALLO. Tocco di Rafa Silva per Ronaldo, che si presenta davanti a Gulacsi, lo supera in dribbling e mette dentro a porta vuota. 0-3.

La statistica chiave

Che finale per il Portogallo: la Selecção è la prima Nazionale capace di segnare 3 volte negli ultimi 10 minuti di una partita della fase finale di un Europeo.

Il momento social

Finale di fuoco del Portogallo, e l'admin del profilo Twitter lusitano chiede pietà: “Siamo stanchi: possiamo avere un secondo di pausa tra un tweet e l'altro?”.

