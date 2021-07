Mancano ormai pochissime ore alla partita che vale l'accesso alla semifinale. L'Italia di Roberto Mancini, forte della vittoria sull'Austria maturata ai tempi supplementari, sfiderà il Belgio di Roberto Martínez. I Diavoli Rossi, dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno (come l'Italia), Il match si gioca venerdì sera a Monaco di Baviera: calcio d'inizio alle ore 21. L'Italia di Roberto Mancini, forte della vittoria sull'Austria maturata ai tempi supplementari, sfiderà il Belgio di Roberto Martínez. I Diavoli Rossi, dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno (come l'Italia), si presentano alla Final Eight con qualche acciaccato di troppo

Situazione Italia

Giorgio Chiellini è recuperato ed è di nuovo a disposizione di Mancini. Il capitano della Juventus e della Nazionale ha svolto gli allenamenti con il gruppo e la sensazione è che possa esserci lui al centro della difesa al fianco di Leonardo Bonucci. Ancora out Florenzi: nel ruolo di terzino destro sarà rinconfermato Di Lorenzo, titolare nella sfida vinta 2-1 contro l'Austria dopo i supplementari agli ottavi.

Mancini: “Lukaku o Cristiano Ronaldo? Eviterei entrambi”

Situazione Belgio

Ma se l'Italia ha le idee chiare, il Belgio continua a navigare nei dubbi che circondano Eden Hazard e Kevin De Bruyne. "È una corsa contro il tempo per prendere una decisione - le parole del ct Martinez nella conferenza stampa della vigilia -. Se è pretattica? No, l'approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Siamo in modalità torneo: se non ci fossero con l'Italia, vorremo averli a disposizione dopo. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Per De Bruyne è un problema al legamento, è un altro tipo di infortunio".

Martinez: "Per Hazard e De Bruyne sarà una lotta contro il tempo"

