L’Europeo numero 5 della storia di Cristiano Ronaldo prenderà ufficialmente il via questo pomeriggio nella sfida, già delicatissima contro l’Ungheria (accreditata come la Nazionale materasso nell’infernale girone F). Il fuoriclasse lusitano già stasera può provare ad infrangere tutta una serie di record e primati, diventando il primo giocatore a segnare almeno una rete in 5 edizioni differenti dei campionati Europei. Chi è pronto a scommettere che Cristiano riuscirà a scrivere un’altra pagina di storia già in questo match d’esordio è la mamma di Ronaldo, Dolores Aveiro, che intervistata a Madeira ha anche assicurato che il figlio continuerà a giocare almeno altri 3 anni.

E' in forma, continuerà altri tre anni. Ho parlato con lui, mi ha mandato un messaggio, gli ho fatto gli auguri e lui ha detto 'grazie mamma'. Come finisce stasera? Vinceremo 2-1. Un gol di Ronaldo e l'altro... non importa, anche un autogol. Ho acceso una piccola candela alla Cattedrale di Funchal per tutti loro.

