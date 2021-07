Forse siamo ancora troppo vicini allo sciogliersi dell'evento per riavvolgere interamente il nastro. L'impresa degli Azzurri ha mandato un intero paese in tripudio, e in questa prima settimana da Campioni d'Europa abbiamo prestato poca attenzione ai frammenti che hanno permesso a questo gruppo di ergersi sul trono del continente.

Sogno Azzurro, andato in onda sulla Rai. Nel ripercorrere l'itinerario europeo dell'Italia, il filmato ha catturato molti momenti significativi con A ricomporre le migliaia di frammenti di questo mosaico perfetto ci ha provato il documentario, andato in onda sulla Rai. Nel ripercorrere l'itinerario europeo dell'Italia, il filmato ha catturato molti momenti significativi con Gianluca Vialli protagonista.

Mancini: "Ho pianto anche per Vialli, stiamo diventando anziani..."

Il braccio destro di Mancini si è rivelato vero collante, mentore e animatore del gruppo. Nel documentario è stato catturato dalle telecamere mentre si girava al momento dei rigori decisivi di Jorginho e Saka, ed è comparso in primo piano mentre leggeva un discorso motivazionale ai suoi durante la cena prima della finale. Tale discorso, che l'ex Samp e Juve si è appuntato sul suo quadernetto tricolore, fu pronunciato dal Presidente americano Teddy Roosevelt nel 1910, in occasione di un rendez-vous all'Università Sorbonne di Parigi.

Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta.

Vialli, sicuramente una delle anime più coinvolte di questo percorso europeo, ha letto il discorso tutto d'un fiato. Non ha nascosto i singhiozzi ai suoi ragazzi, in quello che sembrava un rito di passaggio verso la storia.

Questo testo è spesso indicato col titolo de "l'uomo nell'arena", e per certi versi ha rivelato agli occhi dei giovani azzurri il loro destino. Alla crudele lotteria dei rigori infatti, esiste solo vittoria o sconfitta, esistono solamente uomini che non si tirano indietro, che lottano per la gloria.

Forse Vialli, con una sensibilità impressionante, lo aveva già previsto. Dopo quella cena, nessun azzurro si è tirato indietro dal destino degli 11 metri.

