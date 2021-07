Pur non scendendo in campo, è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata azzurra negli Europei di calcio. Gianluca Vialli è stato parte integrante del gruppo guidato da Roberto Mancini, un ruolo fondamentale il suo in veste di capo delegazione della Nazionale.

Si è emozionato ed ha fatto emozionare, ha trasmesso valori ed esperienza ai giocatori azzurri, che lo hanno ringraziato a più riprese.

Dopo il trionfo di Wembley, ad una settimana di distanza, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria tra le altre, ha voluto far visita al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Grumello Cremonese commentando: “E’ il tempo della gratitudine”.

Quella stessa gratitudine che ha espresso anche a Wembley, in quell’Inghilterra dove già si era fatto apprezzare da giocatore. Vialli, non va dimenticato, è stato al Chelsea dal 1996 al 2000, ricoprendo il doppio incarico di giocatore-allenatore dal 1998 al 1999.

