Il modo in cui sono riusciti a vincere contro il Portogallo è il simbolo di come si siano evoluti rispetto al 2018. Anche senza De Bruyne e Hazard le loro combinazioni offensive fanno paura. Se riescono a superare l'Italia hanno grandi chance di vincere il torneo.

La favorita uscirà dalla partita tra Italia e Belgio. Gli azzurri hanno dimostrato di saper giocare un grande calcio, mentre il Belgio ha delle individualità di altissimo livello (De Bruyne, Lukaku, Hazard). Chi vincerà questo duello metterà le mani sul trofeo.

Finora il Belgio non ha mostrato tutto il talento a disposizione, ma nonostante questo ha eliminato il Portogallo campione in carica. I ragazzi di Roberto Martínez avranno un turno difficile contro l'Italia, ma hanno più qualità e meritano di vincere qualcosa.

Con Xhaka in forma straordinaria e una squadra che sembra credere in se stessa, gli svizzeri potrebbero far saltare il banco. Hanno ribaltato la Francia dopo esser stati sotto per 3-1 , e adesso godono di grande fiducia.