L'infortunio di Leonardo Spinazzola nella sfida col Belgio è stato molto grave. I compagni di squadra non l'hanno presa bene, soprattutto per le lacrime del compagno in campo e per il fatto che un elemento così fondamentale per l'undici azzurro verrà a mancare nella fare più importante del torneo.

In ogni caso, c'è qualcuno che si preoccupa di mantenere il morale alto e di tributare a Spinazzola il giusto onore: è Federico Bernardeschi, che in aereo dopo la partita si impossessa dell'interfono dell'equipaggio e intona cori per il compagno. Tutti lo seguono e cantano.

Euro 2020 Insigne: "Mi sto divertendo, sembra di giocare con gli amici" UN' ORA FA

Mancini: "Grazie ai ragazzi, dispiaciuti per Spinazzola"

Euro 2020 Mancini: "Grazie ai ragazzi, dispiaciuti per Spinazzola" 2 ORE FA