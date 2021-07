Il buongiorno si vede dal mattino. In realtà era già apparecchiato dalla sera prima, quando l’Italia ha regalato al suo pubblico un sofferto passaggio in finale a Euro2020, battendo la Spagna ai rigori . Ecco dunque con quale tripudio aprono le testate italiane, e con quale malumore, invece, lo fanno quelle spagnole.

La Gazzetta dello Sport: Fiesta!

La rosea apre con la foto di Insigne che veste la maglia di Spinazzola e, dopo aver scritto “Che sofferenza, Spagna piegata ai rigori”, titola “Fiesta!”, con chiaro riferimento a ben due elementi: il fatto che si festeggia dopo aver battuto gli iberici, e un piccolo omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa da pochi giorni e orgoglio nazionale e portatrice della gioiosa italianità all’estero. Il sottotitolo è enfatico: “Italia eroica a Wembley, è finale”. Nella didascalia della foto, infine, si legge “Partita difficile: Chiesa ci porta avanti, pari di Morata. Dal dischetto decisivi super Gigio sullo juventino e Jorginho. Oggi Inghilterra-Danimarca: chi vince ci sfida domenica”.

Euro 2020 Bonucci festeggia, ma viene confuso per un invasore 8 ORE FA

Il Corriere dello Sport: Dio è italiano

Esagera il Corriere dello Sport, che specifica “Spagna ko ai rigori (5-3): Azzurri in finale, una gioia incontenibile!” e poi titola “Dio è italiano”. Nel sottotitolo si legge: “al gol di chiesa ha replicato Morata (1-1), poi l’impresa dopo i 120’: Gigio e Jorginho decisivi. E domenica a Wemblei contro la vincente tra Inghilterra e Danimarca”. La foto, infine, è l’abbraccio di Pessina e Berardi a Jorginho, l’esecutore materiale di questa vittoria sulla Spagna.

Tuttosport: Che leoni!

Tuttosport usa la stessa foto del Corriere dello Sport e apre scrivendo “Euro2020, Italia-Spagna 5-3 ai rigori: in finale!” e poi il titolone a tutta pagina è “Che leoni!”. Non c’è altro, l’immagine e il titolo parlano da sé.

La Spagna la prende male

In Spagna la prendono male, com’è ovvio che sia. Marca pubblica una foto di Unai Simon che abbraccia Luis Enrique, presi di spalle, e titola “Con onore”. E cerca il bicchiere mezzo pieno: “La Spagna cade ai rigori dopo aver superato l’Italia a livello di gioco ed esce imbattuta dagli Europei. Segnano Chiesa e Morata. Gli eventi sorridono agli Azzurri. La Roja torna a testa altissima”.

Ancora più incisivo AS, che direttamente in italiano titola “Porca miseria!” e la foto è quella di Donnarumma che para il rigore a Morata. E poi si legge: “L’ha Spagna meriterebbe di andare in finale, ma cade ai rigori. Luis Enrique ‘Alla squadra do un voto altissimo, nove’”.

Anche il Mundo Deportivo mette la foto di Donnarumma-Morata e scrive “Finito” (titolo valido sia in spagnolo, sia in italiano”. Nel sottotitolo spiega: “Una Roja dominante è caduta di fronte all’Italia ai rigori (4-2) e resta fuori dalla finale. Morata, che ha pareggiato il gol iniziale di Chiesa, ha sbagliato il tiro decisivo, ma la Spagna se ne va dagli Europei rinforzata”.

Sport, infine, parla di un "Ingiusto addio", scrivendo che "La Spagna resta fuori dalla garn finale dopo essere stata molto superiore a un'Italia che è rimasta sempre chiusa dietro. C'è un futuro con Luis Enrique. Nonostante la sconfitta, il ct ha costruito una nuova selezione che torna a entusiasmare".

In giro per l’Europa

L’Equipe, ancora una volta, celebra l’Italia. Foto della corsa degli Azzurri prima di abbracciare Jorginho dopo l’ultimo rigore e titolone: “L’Allegria” (in italiano). E nel sottotitolo un bel commento: “Meno bella rispetto alle partite precedenti, l'Italia ha riscoperto le sue tradizionali virtù di realismo e abnegazione per eliminare la Spagna ai calci di rigore. Gli Azzurri assaporano la gioia di essere in finale”.

La pagina sportiva della Bild sottolinea “Italia in finale degli Europei”, ma mette in evidenza che “Morata fa cilecca per la Spagna”.

La stampa inglese, invece, ha altri pensieri. Prima l’Inghilterra deve pensare a qualificarsi, visto che deve giocare la propria semifinale con la Danimarca, e tutti i quotidiani rivolgono le proprie attenzioni a quella partita. Ci sarà tempo per occuparsi eventualmente anche dell’Italia.

Poo Po Po Po Po Poooo Poo: festa Azzurra per la finale raggiunta!

Euro 2020 Donnarumma para, Jorginho segna: esplode la festa dei tifosi! 9 ORE FA