La UEFA ha preso posizione dopo il caso che ha riguardato Cristiano Ronaldo e Coca-Cola, con il calciatore portoghese che durante una conferenza stampa ha rimosso due bottiglie della nota bevanda posizionate sul tavolo davanti a lui, invitando il pubblico a bere acqua. Un episodio cui ha fatto seguito un gesto simile da parte di Paul Pogba, che ha spostato a sua volta una bottiglia di birra, seppur adducendo motivi di rispetto nei confronti delle persone di religione musulmana.

La Federcalcio europea, pertanto, ha chiesto ai giocatori delle 24 Nazionali partecipanti a EURO 2020 di non rimuovere le bevande degli sponsor posizionate sui tavoli delle conferenze stampa.

Il direttore del torneo Martin Kallen

"È importante perché i ricavi degli sponsor sono fondamentali per il torneo e per il calcio europeo". Kallen ha affermato che le regole del torneo richiedono il rispetto degli obblighi della UEFA con gli sponsor, anche se per i giocatori con obiezioni religiose "è possibile non posizionare le bottiglie".

