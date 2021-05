L'UEFA ha ufficializzato che le rose delle Nazionali che parteciperanno ai prossimi Europei saranno allargate da 23 a 26 giocatori . Potranno essere inseriti solo 23 calciatori di cui tre portieri, quindi tre giocatori di movimento non potranno neppure sedersi in panchina. L'elenco dei convocati andrà comunicato entro l'1 giugno e sono consentite sostituzioni limitate in caso di grave infortunio o casi di Covid all'interno della rosa. In particolare i giocatori che risulteranno positivi saranno considerati casi di grave malattia e dunque potranno essere sostituiti prima della partita con l'approvazione dell'UEFA.