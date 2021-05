Marco Verratti non sono disastrose, ma nemmeno confortanti. Le notizie che riguardanonon sono disastrose, ma nemmeno confortanti. Dopo l'infortunio patito la scorsa settimana in allenamento, incidente che gli ha impedito di prendere parte alla sfida con il Rennes, il centrocampista del PSG si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato uno stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, come riporta L'Equipe.

Per lui è previsto quindi che non rientri più in campionato, visto che si parla di uno stop di tre settimane. Poteva dunque andare peggio, ma gli Europei per l'azzurro sono ancora a rischio: sarà infatti necessario valutare il decorso dell'infortunio e in base ai tempi di recupero si potrà stabilire se potrà unirsi al gruppo del ct Roberto Mancini o se non sarà in grado di giocare.

