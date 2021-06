Lukaku a Eriksen. Al gol di Stefan Lainer, infatti, il giocatore austriaco è subito andato subito in panchina per prendere una maglietta, con dedica, preparata per Eriksen con la scritta "Eriksen stay strong”. "Tieni duro”. Un piccolo gesto ma che vuol dire molto, con il calcio che si è raccolto sotto un unico tetto dopo il malore che ha colpito Durante Belgio-Russia ci aveva pensato lanciare un messaggio al suo amico e compagno di squadra nei club, ma anche in Austria-Macedonia , i giocatori hanno voluto confortare - a distanza -. Al gol di, infatti, il giocatore austriaco è subito andato subito in panchina per prendere una maglietta, con dedica, preparata per Eriksen con la scritta "”. "Tieni duro”. Un piccolo gesto ma che vuol dire molto, con il calcio che si è raccolto sotto un unico tetto dopo il malore che ha colpito Eriksen durante Danimarca-Finlandia . Un evento che ha spaventato tutti e che poteva avere un epilogo ahimè differente.

Non manca quindi la solidarietà tra giocatori, per fortuna, dopo quanto accaduto a Copenaghen. Vedremo se nelle prossime partite, altri giocatori di altre Nazionali lanceranno il loro personalissimo messaggio in favore del centrocampista delll'Inter.

