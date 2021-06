Compagni di squadra e di spogliatoio. Non è un semplice collega in un posto di lavoro, a volte essere compagni di squadra è anche essere compagni di vita. Soprattutto per il gruppo che si è venuto a creare all'Inter durante la gestione Antonio Conte. Ecco che, dopo il gol alla Russia al debutto agli Europei, Romelu Lukaku non ha perso tempo per dedicare la sua marcatura al compagno di squadra Eriksen.

Classifiche e risultati

Euro 2020 La muraglia danese intorno a Eriksen: un grande gesto di squadra 2 ORE FA

Christian I love you”, lanciando così un messaggio di conforto ad un compagno in difficoltà (anche se le condizioni di L'attaccante belga si è subito diretto alla telecamera più vicina per gridare il suo “”, lanciando così un messaggio di conforto ad un compagno in difficoltà (anche se le condizioni di Eriksen sono in miglioramento ). Un piccolo gesto, che può voler dire tanto.

Belgio a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Eriksen riprende conoscenza dopo il malore: è stabile 3 ORE FA