Secondo quanto anticipato dal Times, nei prossimi giorni l'UEFA ufficializzerà l'allargamento delle rose per Euro 2020 Una decisione fatta per andare incontro alle federazioni e per scongiurare problemi relativi a focolai di covid che vadano a decimare i roster delle formazioni, del quale faranno parte molti giocatori che in questa stagione non hanno mai avuto praticamente tempo per fermarsi.