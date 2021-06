è nella storia! In questo 2021 è già diventato il miglior marcatore della storia del calcio , e ad inizio di questi Europei è diventato il miglior marcatore della competizione , ora punta al record di miglior marcatore di sempre di tutte le Nazionali. Con la doppietta realizzata alla Francia , CR7 ha raggiunto quota: si prendono in considerazione solo le partite con la Nazionale maggiore, non Nazionali Under o olimpiche. Ora è in testa in coabitazione con l'iraniano. Con un altro gol, sarebbe il primo in assoluto. Contro il Belgio , di Lukaku, la prima occasione.