Prima il gol contro Israele in amichevole, ora la doppietta contro l'Ungheria al debutto agli Europei realizza il suo 105° e 106° gol in Nazionale in 176 presenze, tra partite ufficiali e amichevoli (si contano solo i gol nella Nazionale maggiore, quindi niente Under o squadra olimpica). Cristiano Ronaldo, quindi, dopo essere diventato il miglior marcatore di sempre agli Europei punta ad un altro record. Quello di essere il miglior goleador di sempre delle Nazionali. Il record dell'iranianocomincia a scricchiolare, con l'ex attaccante dell'Hertha Berlino che ha realizzatocon la propria Nazionale. Ronaldo riuscirà a raggiungerlo e superarlo già in questi Europei