seguono aggiornamenti...

Christian Eriksen, da solo, sugli sviluppi di un fallo laterale. Il giocatore dell'Inter non si rialza, è privo di conoscenza e deve intervenire lo staff medico della Nazionale perché non c'è battito. Prima con un massaggio cardiaco, poi con il defibrillatore. La partita viene ovviamente sospesa dal direttore di gara, nella speranza che Eriksen possa riprendere conoscenza nel più breve tempo possibile. 43' Paura e terrore nel finale del primo tempo tra Danimarca e Finlandia . Cade faccia a terra, da solo, sugli sviluppi di un fallo laterale. Il giocatore dell'Inter non si rialza, è privo di conoscenza e deve intervenire lo staff medico della Nazionale perché non c'è battito. Prima con un massaggio cardiaco, poi con il defibrillatore. La partita viene ovviamente sospesa dal direttore di gara, nella speranza che Eriksen possa riprendere conoscenza nel più breve tempo possibile.

Serie A Eriksen, dal quasi addio a uomo scudetto Inter 07/05/2021 A 06:11

19:05 Il centrocampista danese non riprende conoscenza e viene trasportato fuori dal campo in barella dai volontari. Si resta in attesa di comunicazioni ufficiali. I giocatori delle due Nazionali sono invece rientrati nei rispettivi spogliatoi. Tifosi a testa bassa e silenzio surreale in tutto lo stadio.

19:06 ERIKSEN HA RIPRESO CONOSCENZA

19:10 Eriksen viene trasportato all'ospedale di Copenaghen e ha ripreso conoscenza proprio nel momento in cui veniva trasportato dai volontari fuori dal campo.

Eriksen sulla barella viene trasportato via dallo stadio Credit Foto Getty Images

19:27 Eriksen è stato trasportato in ospedale ed è stato stabilizzato, dice l'account ufficiale della UEFA.

19:27 SI RIPRENDE A GIOCARE? Dopo la notizia, positiva, riguardo a Eriksen è in corsa ora una riunione tra le delegazioni delle due Nazionali per capire se riprendere o meno a giocare. Una decisione verrà ufficiale verrà presa alle 19.45.

19:31 ERIKSEN E' SVEGLIO! Anche l'account ufficiale della Nazionale danese conferma che Eriksen è sveglio e sta per essere sottoposto agli esami del caso presso il "Rigshospitalet" di Glostrup a qualche km dal centro di Copenaghen.

19:44 Siamo in attesa di capire se la partità verrà ufficialmente rinviata o se si riprenderà a giocare. Ovviamente i giocatori prima attendono di conoscere meglio le condizioni fisiche del proprio compagno di squadra.

19:50 Siamo sempre in attesa di comunicazioni ufficiali. Intanto arriva un messaggio anche dall'Inter, la squadra di Eriksen.

20:00 Intanto arrivano le parole di Martin Schoots, l'agente di Eriksen: "Enorme spavento e schock, ma è sveglio, è stabile ed è fuori pericolo".

20:05 SI TORNA A GIOCARE!!! Dopo la riunione straordinaria, dove sono intervenuti i capitani delle due squadre, rassicurati dalle condizioni di Eriksen, si è deciso di riprendere a giocare. Danimarca-Finlandia ripartirà alle 20.30.

Classifiche e risultati

Come l’Italia ha centrato l’esordio perfetto agli Europei

Serie A Napoli-Inter, 5 verità: Eriksen-Conte, il trionfo del buon senso 19/04/2021 A 07:49