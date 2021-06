Christian Eriksen ma, per fortuna, il giocatore della Nazionale danese è stato rianimato e ora sta meglio. Dopo essere stato trasportato in ospedale, Eriksen ha avuto anche modo di parlare telefonicamente con alcuni compagni di squadra, rassicurandoli sulle proprie condizioni fisiche, tanto che la gara tra Danimarca e Finlandia Momenti di apprensione a Copenaghen dopo il malore avuto dama, per fortuna, il giocatore della Nazionale danese è stato rianimato e ora sta meglio. Dopo essere stato trasportato in ospedale, Eriksen ha avuto anche modo di parlare telefonicamente con alcuni compagni di squadra, rassicurandoli sulle proprie condizioni fisiche, tanto che la gara tra Danimarca e Finlandia è ripartita

In attesa di comunicazioni più approfondite da parte della Federcalcio danese, la televisione NOS ha sentito l'agente del giocatore dell'Inter. Martin Schoots non si è sbottonato più di tanto, ma ha voluto rassicurare tutti: “Enorme spavento e shock, ma è sveglio. È stabile ed è fuori pericolo per fortuna grazie all'intervento dello staff medico danese”.

A rassicurare tutti anche il direttore generale dell'Inter Marotta, che ha parlato di cauto ottimismo sulle condizioni di Eriksen a Sky Sport.

