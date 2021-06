Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Svezia e Svizzera. Andiamo a vedere perché... Con l'introduzione degli ottavi di finale e l'allargamento delle squadre alla fase a gironi degli Europei - dall'edizione 2016 - sono 12 le Nazionali a qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta (prime e seconde di ciascun girone), più le 4 migliori terze. Al termine dei gironi, infatti, si stila la classifica delle terze classificate e le 4 migliori continueranno la loro avventura agli Europei. Le sconfitte di Ucraina e Finlandia hanno già definito diverse situazioni. La vittoria del Belgio , infatti, ha qualificato in un colpo solo. Andiamo a vedere perché...

La classifica delle terze classificate

Squadra Punti Differenza reti Svizzera* 4 -1 Portogallo 3 +1 Ucraina* 3 -1 Finlandia* 3 -2 Spagna 2 0 Croazia 1 -1

*una partita in più

Perché la Svizzera è già qualificata?

La Svizzera si è classificata terza nel girone dell'Italia, il gruppo A, a causa di una differenza reti più debole rispetto al Galles. Ma la Nazionale di Petkovic passa comunque, avendo 4 punti. Sono infatti le quattro migliori terze a passare il turno, e la Svizzera ha già fatto meglio di due Nazionali: l'Ucraina e la Finlandia che sono rimaste a quota 3. Mal che vada passerà come quarta miglior terza classificata, perché non può essere superata, appunto, da Ucraina e Finlandia.

Perché Inghilterra e Repubblica Ceca sono già qualificate?

Le due squadre sono inserite nel Gruppo D e hanno già raccolto 4 punti. Si sfideranno per definire la prima del girone, ma chi perderà potrà arrivare alla peggio al 3° posto. Una tra Repubblica Ceca e Inghilterra, perdendo, potrebbe essere raggiunta dalla vincente di Croazia e Scozia e finire terza in base allo scontro diretto. Non benissimo, ma comunque passerebbe il turno perché con 4 punti conquistati. Sempre meglio di Ucraina e Finlandia.

-Repubblica Ceca 4,

-Inghilterra 4,

-Croazia 1,

-Scozia 1

Perché la Svezia è già qualificata?

La Svezia è in testa al girone E e vuole rimanerci dopo la sfida contro la Polonia. Dovesse perdere, verrebbe raggiunta e superata (in virtù degli scontri diretti) da Lewandowski e compagni, ed essere superata anche dalla vincente di Slovacchia-Spagna. Alla peggio, però, non possono andare sotto il 3° posto. Terzi con 4 punti, meglio di Ucraina e Finlandia.

-Svezia 4,

-Slovacchia 3,

-Spagna 2,

-Polonia 1

Perché la Francia è già qualificata?

La Francia, perdendo contro il Portogallo, verrebbe superata da Cristiano Ronaldo e compagni. Verrebbe superata anche dalla Germania dovessero battere l'Ungheria, o raggiunta dall'Ungheria dovesse battere la Germania. In ogni caso, la Francia non può fare peggio del 3° posto. Terzi con 4 punti, meglio di Ucraina e Finlandia.

-Francia 4,

-Germania 3,

-Portogallo 3,

-Ungheria 1

