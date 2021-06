Calcio

Europei 2020, Germania-Ungheria - Arrivano i tifosi a Monaco: tutti con la bandierina arcobaleno

EUROPEI - Niente stadio illuminato con i colori dell'arcobaleno? Ecco la risposta dei tifosi tedeschi che si presenteranno all'Allianz Arena, per la partita che chiude la fase a gironi Germania-Ungheria, con una bandierina arcobaleno, per richiamare la lotta per i diritti della comunità LGBT. Questa la reazione dei tifosi al no della UEFA.

00:01:12, 18 minuti fa